Раскрыта коварная опасность мандаринов

Бесконтрольное поглощение мандаринов может довести до анафилаксии

Врачи советуют россиянами не объедаться мандаринами, шоколадом и икрой в новогодние праздники. Эти продукты могут вызвать аллергическую реакцию даже у тех, кто ею не страдает. Во всем нужно соблюдать меру.

"Проявление первых признаков такой псевдоаллергии зависят от количества: чем больше съел, тем сильнее реакция", - рассказала агентству "Москва" врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Дарья Фомина.

В случае появления высыпаний на теле, нужно принять антигистаминный препарат. А если случится приступ анафилаксии, то необходимо срочно вызвать "скорую помощь".

Однако это не значит, что новогодних цитрусовых совсем не должно быть на столе. Роскачество рассказало, как выбрать мандарины. Не стоит брать перезрелые и лежалые фрукты, с плесенью, черными точками, вмятинами. Листочки на мандарине не являются показателем свежести, лучше обратить внимание на плотность прилегания кожуры к плоду - чем плотнее, тем свежее.

Зеленые мандарины не всегда кислые – они могут дозреть при транспортировке, при этом кожура не изменится в цвете. Самыми сочные мандарины – абхазские, самые сладкие - сорта муркотт и клементин, передает "Интерфакс".