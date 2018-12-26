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"Буду до конца стоять": комик Зеленский пообещал затащить Украину в НАТО

11:48
  • среда
  • 26 декабря 2018

Артист подтвердил президентские амбиции

Владимир Зеленский с уверенностью утверждает, что способен договориться с НАТО. При этом он подчеркнул, что условия для вступления в Украине пока не созданы.

"Кому нужны плакаты твои, кому надо в Конституции закрепить? Я не понимаю – вы дипломаты или вы *** знает кто? Я понимаю, я договорюсь с НАТО, если это возможно, хотя там такие условия – у нас война на территории, а это уже одно из условий, когда мы не можем вступить в Альянс", – отметил Зеленский.

Зеленский считает, что Украине нужно вступать в любые союзы, если при этом она не потеряет независимость. Также украинский комик рассказал о планах поучаствовать в президентских выборах. "Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", – сказал Зеленский.

Он добавил, что по всем вопросам советуется со своей семьей. "Они очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек. Я тот человек, который может найти, что там, как. И я такой человек, что буду до конца стоять. Для меня это важно ", – подчеркнул начинающий политик.

Социологические организации уже включили Зеленского в "списки кандидатов". Его предварительный рейтинг составляет около 8%. Выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.

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