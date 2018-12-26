ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попытка создать новогоднее настроение подвела под статью

12:31
  • среда
  • 26 декабря 2018

Двое мужчин украли елку из супермаркета и нарядили ее у себя дома

На востоке Москвы двое 19-летних мужчин украли установленную возле входа в продуктовый магазин новогоднюю елку и отнесли домой. Там они нарядили ее в преддверии Нового года.

Идиллию нарушила сотрудница продуктового магазина, которая сообщила о пропаже елки в полицию. Преступников быстро нашли, а елку изъяли, рассказали в столичном главке МВД. 

По факту кражи новогодней елки возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.  

Главное сегодня
Новогодняя ёлка
Новогодняя ёлка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.