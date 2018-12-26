Попытка создать новогоднее настроение подвела под статью

Двое мужчин украли елку из супермаркета и нарядили ее у себя дома

На востоке Москвы двое 19-летних мужчин украли установленную возле входа в продуктовый магазин новогоднюю елку и отнесли домой. Там они нарядили ее в преддверии Нового года.

Идиллию нарушила сотрудница продуктового магазина, которая сообщила о пропаже елки в полицию. Преступников быстро нашли, а елку изъяли, рассказали в столичном главке МВД.

По факту кражи новогодней елки возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.