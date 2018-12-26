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Обвал рубля и массовые увольнения: найдена причина неврозов россиян

12:33
  • среда
  • 26 декабря 2018

Продажи успокоительных средств продолжают расти

Психологи и психотерапевты считают, что экономические проблемы в стране оказывают влияние на психологическое состояние населения. Ситуация провоцирует рост неврозов.

Психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг сообщил о факторах, влияющих на психическое состояние людей.

"Происходит заметное замедление роста экономики, а, следовательно, и уменьшение доходов населения. Кроме того, в СМИ регулярно появляются новости то про обвал рубля, то про массовые увольнения. Это нервирует людей, они начинают волноваться за будущее, за своё экономическое благополучие" – цитирует Файнзильберга News.ru.

Несмотря на падение доходов населения, финансовые показатели продажи успокоительных препаратов растут. Почти восемь миллиардов рублей потратили на них россияне с начала 2018 года. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1%.

По словам психотерапевта, увеличению тревоги у населения также способствуют террористическая активность и сложная политическая ситуация. "Все вокруг говорят, в том числе в руководстве страны, о военных достижениях и рисках. Это тоже приводит к нарастанию тревожного компонента", – отметил психотерапевт.

Наиболее распространенными формами психических расстройств являются неврозы. От них страдает более 10% населения страны.

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