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В семье Диброва под Новый год произошло несчастье

12:48
  • среда
  • 26 декабря 2018

Несколько лет супруги потеряли друга

Дмитрий и Полина Диброва рассказали о потере, которую произошла несколько лет назад. В новогоднюю ночь из дома сбежал их любимчик - пес породы бернский зенненхунд.

"Я его подарила Диме на день рождения, когда была беременна первым сыном Сашей. Когда наш пес пропал, я всю ночь проплакала", - рассказала Диброва Дни.ру.

Дибровы пытались найти питомца, расклеивали объявления, но поиски не увенчались успехом.

"Мне хочется верить, что собака убежала куда-то далеко и нашла себе нового хозяина", - надеется женщина.

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