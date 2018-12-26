Задержание вместо вылета: Хабиба допросили в аэропорту

Чемпион UFC собирался вылететь в Турцию

Хабиба Нурмагомедова задержали и добросили российские пограничники. Оперативники не обратили внимание на его известность.

По данным Sports.ru, оперативные работники приняли Хабиба и его друга за боевиков. Однако, не обнаружив ничего подозрительного в ходе допроса и осмотра вещей, их отпустили. После чего пограничники сфотографировались с известным спортсменом, проигнорировав его возмущение инцидентом.

Напомним, 6 октября Нурмагомедов выиграл бой с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. Благодаря этой победе он стал чемпионом UFC в легком весе.

Ранее сообщалось, что Путин пожурил Нурмагомедова за драку после боя с Макгрегором. Однако попросил отца спортсмена не наказывать его строго.