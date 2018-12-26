Путин топнул ногой на встрече с упертым Лукашенко

Переговоры лидеров России и Белоруссии были напряженными

Накануне в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Стороны обсуждали налоговый маневр в российской нефтедобывающей отрасли, акцизы, ввоз санкционнных продуктов и вывоз нефтепродуктов под видом растворителей.

Встреча двух лидеров была напряженной - Путин, слушая белорусского коллегу, сжимал кулаки и топал ногами по ковру. За закрытыми дверями главы государств беседовали около четырех часов.

Несмотря на продолжительные разговоры, противоречия Москвы и Минска разрешить не удалось, заявили РИА Новости в Кремле. Для решения вопроса о налоговом маневре в нефтяной сфере будет создана специальная рабочая группа. С российской стороны ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

Недовольным переговорами остался и сам Лукашенко. После встречи не было ни пресс-конференции, ни заявлений президентов, пишет "Взгляд.ру". Белорусская сторона настаивает на проведение еще одной встречи перед Новым годом для "принятия решений, которые не терпят отлагательств". Точная дата новых переговоров пока неизвестна.

Последние месяцы Москва и Минск напряженно решают вопросы цены на газ и потери Белоруссии от налогового маневра. Лукашенко не единожды высказывал недовольство ценами на газ, опасался, что налоговый маневр повлечет за собой угрозу для независимости страны и отказался считать Россию братским народом.