"Уголок дедушки Дурова" предложил москвичам выбрать имена слонятам

Конкурс на выбор кличек для слонят из Мьянмы уже стартовал

Московский театр "Уголок дедушки Дурова" проведит конкурс имен для трех слонят, которых на прошлой неделе привезли из Мьянмы. Предложить клички для животных смогут зрители и поклонники театра.

Худрук театра Юрий Дуров предостерег от спешки с выбором имен. Животным необходимо подобрать клички с учетом некоторых требований. Они не должны быть русскими, количество букв в слове должно быть минимальным - так удобнее давать команды.

"Выбирать итоговый вариант будем мы – те, кто будут заниматься со слонятами", - сказал Дуров, добавив, что конкурс по выбору кличек для новых артистов театра продлится две недели. Об этом сообщает ТВЦ.ru.

Речь идет о трех слонах в возрасте около четырех лет, подаренных правительством Мьянмы в честь 70-летия дипломатических отношений наших стран. В Москву их привезли 22 декабря. В театре слонят из Мьянмы ждет большое будущее, уверены дрессировщики. Они молоды, а потому легко обучаемы.