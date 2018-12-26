Дед Мороз привез семилетней девочке мохнатый подарок от Путина

​Президент исполнил новогоднюю мечту еще одного ребенка

В деревне Хмелинец Липецкой области местная семилетняя школьница Валерия Шаталова получила долгожданный новогодний подарок. 21 декабря к ней приехал Дед Мороз и доставил ей щенка Хаски.

При встрече с девочкой новогодний волшебник рассказал, что привез ей мохнатый подарок не просто так. Ему об этом "шепнул на ушко" президент России Владимир Путин на центральной елке в Кремле.

Выяснилось, что Валерия Шаталова давно мечтала получить от главы государства в подарок собачку. Она даже написала письмо президенту, в котором рассказала, что однажды увидела по телевизору, как российский лидер дарит детям щенков. Она подумала, что, возможно, у него осталась еще одна собачка для нее, говорится на сайте администрации Елецкого района.

"Рассудительная Валерия сочла неудобным написать о такой мечте Деду Морозу, ведь все дети пишут ему о своих желаниях и подарков может просто не хватить", — отметили в администрации.

Ранее глава государства неоднократно дарил российским детям щенков. В частности, в марте текущего года он подарил щенка швейцарской овчарки 12-летнему мальчику из Ярославля. Он мечтал о собаке с трех лет. Также, перед наступлением 2018-го глава государства передал в подарок щенка лабрадора девочке из Брянской области.