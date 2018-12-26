Киркоров сделал откровенное признание об отношениях с Пугачевой

Поп-король назвал экс-супругу своим первым продюсером и первым учителем

26 декабря состоялась премьера шоу Филиппа Киркорова "Я+R. Второе Я" в "Олимпийском". Поддержать артиста пришли тысячи поклонников, в том числе его экс-супруга Алла Пугачева.

После выступления Киркоров откровенно рассказал журналистам, что для него значит Примадонна. Несмотря на развод и 18-летнюю разницу в возрасте, артисты остались настоящими друзьями и понимают друг друга с полуслова. Киркоров считает бывшую жену своим первым продюсером и первым учителем.

"Если она пришла на концерт, если слушает меня и поддерживает, значит, ей это интересно, значит, наверное, я что-то делаю правильно в этой жизни. Она для меня – незыблемый авторитет, единственная, к чьему мнению я прислушиваюсь", - передает слова Киркорова Дни.ру.

Киркоров и Пугачева расписались в 1994 году, они прожили вместе 11 лет. Развелись артисты в феврале 2005 года. Одна из возможных причин - долги Киркорова за мюзикл "Чикаго".