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Ракету с гиперзвуковым боевым блоком запустили по приказу Путина

15:03
  • среда
  • 26 декабря 2018

У России появился новый вид стратегического оружия

Владимир Путин дал старт лётным испытаниям ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. "ТВ Центр" публикует кадры из Национального центра управления обороной, откуда президент дал команду.

Пуск прошёл успешно. Условная цель на полигоне "Кура" в Камчатском крае была поражена в назначенное время. При этом во время полёта крылатый блок совершил управляемые вертикальные и горизонтальные манёвры. Глава государства поблагодарил разработчиков комплекса за успешную работу.

Об успешном испытании ракеты, а также дальнейших перспективах этого вида вооружения президент рассказал на традиционной предновогодней встрече с членами правительства.

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