В МИД России просят западных кураторов урезонить украинские власти

МИД России предостерёг западные страны от участия в новых провокациях Украины в Керченском проливе и в других приграничных районах.

Как заявила на пресс-конференции Мария Захарова, в Киеве все чаще звучат агрессивные призывы и откровенно нацистские лозунги. Решения украинских властей вызывают тревогу в Москве. Однако иностранные партнёры предпочитают на это закрывать глаза. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе", - сказала Захарова.