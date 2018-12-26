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Открылась станция "Верхние котлы" Павелецкого направления МЖД

16:34
  • среда
  • 26 декабря 2018

Удобная пересадка на МЦК сэкономит москвичам уйму времени

Пригородные электрички становятся всё ближе к Московскому центральному кольцу. Новая платформа "Верхние котлы" Павелецкого направления открылась рядом с одноименной станицей МЦК. Это разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую и Кольцевую линии метро. Снизится и нагрузка на Павелецкий вокзал.

Это первая электричка Павелецкого направления московской железной дороги, которая останавливается на платформе "Верхние котлы". Новую железнодорожную станцию связали с одноименной станцией МЦК.

Теперь людям, направляющимся из Подмосковья в центр и обратно, не нужно ехать до Павелецкого вокзала, чтобы пересесть на общественный транспорт. Удобная пересадка на Московское центральное кольцо экономит уйму времени. Две трехсотметровые  платформы построили прямо над действующими путями.

"Все работы проводились без остановки движения по МЦК, также и без остановки движения по путям существующим: и поезда МЦК ездили под нашими платформами, и электрички", - рассказал гендиректор компании-подрядчика Алексей Тищенко.

Переход между станциями оборудован лифтами для маломобильных граждан и эскалаторами. Железнодорожная платформа пока работает в тестовом режиме. Строителям предстоит возвести крышу над переходом между станциями.

"Эта пересадка запланирована с сухими ногами, правда они сейчас мокрые, но к весне они будут уже сухими, все будет уже готово. Для пассажиров короткая пересадка, всего 40 метров, из одного теплого контура в другой в очень комфортных условиях", - сообщил главный инженер проекта Дмитрий Гураевский.

Кроме электричек и поездов МЦК, здесь будут останавливаться и аэроэкспрессы. Такой эксперимент уже провели на Шереметьевском направлении.

"Думали на пробу посмотреть, будет ли это пользоваться популярностью у наших пассажиров, оказалось, что это удобно для большого количества пассажиров. Эксперимент будет продолжаться. Здесь будет остановка аэроэкспресса, идущего из аэропорта "Домодедово", - заявил Гураевский.

В планах построить на этом участке четвертые пути Московской железной дороги, это позволит увеличить число электричек, и сократить время в пути для горожан.

"Мы в этом году интегрировали четыре станции. Хочу отметить, что интегрированные станции сейчас получили приток пассажиров на несколько десятков тысяч человек. Мы интегрировали станцию "Окружная", построили "Новохохловскую" на Курском направлении. И она уже приняла несколько десятков тысяч пассажиров", - сказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Железнодорожная станция "Верхние Котлы" и отрытые благодаря ей новые городские маршруты только набирают популярность. Строители предусмотрели  широкие вестибюли, лестницы и платформы.

Виктор Прокушев, Александр Медведев, Антон Дубнов, "ТВ Центр".

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Строительство станции МЦК
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