За московских нарушителей взялся искусственный интеллект

На дорогах региона начала работать нейросеть

На московских трассах заработала нейросеть. Нарушителя на дороге она вычислит быстро и точно.

Новая система сверяет марку и номер автомобиля автоматически, так что ошибки исключены. Ситуаций, когда камера неверно распознавала регистрационный знак и штраф получал не тот, кто нарушил правила, больше не будет.

Также с помощью нейронной сети станет легче выявлять поддельные номера. Правда, совсем без участия человека в обслуживании программы обойтись не получилось, передает "ТВ Центр".

Ловить новая система будет всех. В том числе и любителей парковаться в неположенном месте. Сегодня Мосгордума увеличила штраф за неправильную парковку до пяти тысяч. Прежняя сумма не останавливала некоторых водителей: дешевле было нарушить, чем платить за стоянку на некоторых улицах города.