Выходка актера-карателя Пашинина в Одессе получила продолжение (видео)

​Заблудившийся в чертогах разума артист нашел себе равного

Российский актер, уехавший на Украину, Анатолий Пашинин не перестает "радовать" пользователей интернета. На прошлой неделе в Сети появилась видеозапись, на которой артист с восхищением слушает на Дерибасовской в Одессе выступление музыканта, исполняющего песню про фашистов. В какой-то момент Пашинин не сдерживает эмоций, начинает рыдать и снимает с себя шапку, а в конце кричит: "Браво".

Увидевшие столь удивительную сцену пользователи сразу же предположили, что лицедей находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. И вот, ТВЦ.ru нашел еще одну видеозапись, сделанную в тот день. На ней скандальный актер ведет себя еще более вызывающе.

В начале записи видно, как посреди улицы стоит человек - вероятно, местный житель. Создается ощущение, что он либо пьян, либо принял какое-то вещество. Его глаза закрыты, а сам он стоит на полусогнутых ногах.

Тут мимо проходит главный герой дня – актер Пашинин. Неожиданно он обращает внимание на прохожего. Глаза артиста становятся шире. Он осматривает "собеседника" с ног до головы и начинает делать какие-то манипуляции руками в его сторону и что-то приговаривать, как будто, пытаясь на телепатическом уровне установить контакт. Осознав, что его действия бесполезны, Пашинин махнул рукой и пошел дальше. В этот момент прохожий открыл глаза. Что произошло дальше, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Пашинин приехал в Одессу, чтобы проверить, как живет город в условиях объявленного ранее на Украине военного положения. Однако, судя по всему, что-то у актера пошло не так, как задумывалось.

В 2014 году Анатолий Пашинин уехал из России на Украину. Спустя три года он приехал воевать в Донбасс на стороне Киева. Во многочисленных интервью артист заявлял, что от войны "получает кайф". Однако позднее он говорил уже по-другому. В частности, его начала беспокоить прослушка телефона сотрудниками СБУ. Также он жаловался на явление к нему агента украинских спецслужб, которые якобы призывали его к суициду.

В декабре 2018-го стало известно, что Пашинин покинул ВСУ. Он признался, что найти работу пока так и не смог. Теперь ему приходится перебиваться случайными заработками. А еще Пашинин пожаловался, что ему не дают получить украинское гражданство на льготных условиях.