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"Полный провал": Патриарх Кирилл высказался о переименовании УПЦ

14:43
  • среда
  • 26 декабря 2018

Нарушением всех прав и законов назвал предстоятель РПЦ ситуацию с церковью на Украине

Патриарх Кирилл назвал объединительный собор в Киеве "полным провалом", а закон о переименовании Украинской православной церкви (УПЦ) "совершенно безумным". Об этом он заявил на заседании высшего церковного совета.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал документ, согласно которому УПЦ считается митрополией Русской православной церкви и в течение четырех месяцев должна изменить название и устав. По словам патриарха, вмешательство политических властей Украины в церковную жизнь и игнорирование этого факта мировым сообществом может создать опасный прецедент. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Совершенно закон безумный с точки зрения современного права и современных принципов отношений государства с религиозными организациями. Когда государство выдумывает наименования для религиозной организации, причем с явным желанием дискриминировать эту организацию и, в конце концов, ее разрушить - это нарушение всех прав, законов, принятых в цивилизованном обществе", - заявил патриарх Кирилл.

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