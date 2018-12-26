Как вернуться к жизни после новогодних каникул. Советы врачей

Без депрессии и проблем со сном

Новогодние каникулы продлятся больше недели, а первый рабочий день в 2019 году наступит только 9 января. За это время можно компенсировать накопившийся недосып, закончить множество брошенных дел, вернуться к забытым хобби или тренировкам. Кроме того, вы успеете посмотреть десятки фильмов и перечитать несколько книг, названия которых долгие месяцы беспризорно находились в ваших заметках. А кто-то продолжит отрываться на все сто до самого окончания выходных, опустошая запасы шампанского и салатов с майонезом.

Но как после всего этого вернуться в рабочее русло? Как быстро восстановить режим сна и "не подхватить" депрессивное расстройство по возвращению на работу? Медики рассказали ТВЦ.ru о том, как правильно выйти из расслабленного длительным отдыхом состояния.

Врач-сомнолог Первого МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов убежден в том, что режим сна сам восстановится в течение двух-трех дней. И хотя по началу работник будет все время хотеть "прилечь", состояние постепенно нормализуется.

"Когда человек снова начнет рано вставать, ему будет не хватать ночного сна, сон обрежется. У человека в первые дни возрастет так называемое давление сна. Ему будет сильнее хотеться спать, поэтому он достаточно быстро придет к своему обычному распорядку, когда он ложится спать в вечернее время пораньше и встает пораньше. Обычно это все занимает от одного до трех дней", - сказал сомнолог.

Однако есть замечательные способы ускорить восстановление режима сна. Врач порекомендовал сразу "окунуться" в работу с головой.

"Главная рекомендация – приступать к активной производственной деятельности. Кроме этого, стоит использовать максимально яркое освещение в утренние часы. Физическая активность утром помогает перестроить ритм побыстрее, поэтому можно назначить тренировку перед работой", - отметил Полуэктов.

Также врач посоветовал плотнее завтракать в первые рабочие дни после праздников. Пища, насыщенная углеводами и белком, придает заряд бодрости.

Доктор напомнил, что в норме нужно спать от семи до девяти часов. Иначе будет накапливаться "задолженность" по сну.

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс объяснил, почему после праздничных каникул может возникнуть депрессия. "Симптомы депрессии появляются не у всех. У некоторых людей есть даже вспышка радости, когда можно поработать. Если депрессия появляется не у всех, значит, она зависит не от того, что закончились каникулы. Она зависит от личности человека, от его отношения к работе, к себе самому", - поделился Хорс.

Он считает, если после выхода на работу начинается депрессия, то работу нужно поменять. Однако он понимает, что далеко не каждый человек может позволить себе это сделать.

"Тогда стоит поменять что-то внутри себя. Внутри неправильная психологическая позиция, неэффективная. Обычно депрессия после каникул и отпусков начинается у тех, кто считает, что они должны идти на работу, но хотят отдыхать. Эта "обязаловка", которую они, на самом деле, только формулировкой на себя навалили, их и угнетает", - заявил клинический психолог.

Он отмечает, что работа – это не обязанность человека, а его возможность. Это возможность зарабатывать, развиваться, подниматься по карьере, становиться лучше, умнее, сильнее.

Михаил Хорс подметил, для того, чтобы справиться с депрессией из-за выхода на работу, необходимо видеть, какие блага может предоставить работа. "Важно периодически проводить ревизию. Ревизия – это такой психологический инструмент, когда человек садится с листом бумаги и ручкой и прописывает, что у него есть: какие достижения, какие возможности. Например, на работе это возможность общаться с другими людьми, получить деньги и поехать в отпуск. Это возможность узнавать новые вещи, которые сделают тебя более приспособленным к этой жизни. Это возможность профессионального роста, увеличения заработка", - добавил Хорс.

По мнению бизнес-тренера, психолога и специалиста по развитию личной эффективности Ольги Батуевой, чтобы не страдать после праздников, нужно постараться соблюдать режим во время каникул.

"Наш организм привыкает к некой системе жизни, и когда у него происходит сбой, ему достаточно сложно восстановиться. Праздники достаточно длительные, и есть возможность после новогодней ночи привести себя в порядок. Это элементарные правила: умеренно есть, умеренно пить, обязательно вводить в свою жизнь физические нагрузки, это могут быть просто прогулки", - сказала бизнес-тренер.

Кроме того, Ольга Батуева рекомендует не принимать большую рабочую нагрузку в первые дни после каникул, а делать это постепенно, равномерно распределяя задачи. "Мы выходим на работу в среду, там остается три рабочих дня. Как раз можно будет распределить рабочую нагрузку и дальше спокойно войти в режим", - добавила она.