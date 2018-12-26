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В Сети появилось видео с места убийства 16-летней спортсменки в Тольятти

14:58
  • среда
  • 26 декабря 2018

Расследованием дела займется центральный аппарат СКР

СКР опубликовал видео следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти, сообщает ТВЦ.ru.

Находясь со следователями на месте преступления подозреваемый рассказал, что в день трагедии он со своей подругой стояли лицом к лицу и разговаривали. Девушка предложила расстаться, после чего подростки начали оскорблять друг друга.

"Я взял и достал нож. Не помню куда я ей удары наносил. Я только помню последний удар, после которого она упала. Я помню, что она пыталась убежать. Больше я ей ударов не наносил. Нож я рядом выкинул. Я сначала не осознавал, что произошло. А только после осознал, что я натворил", - рассказал подозреваемый.

Учитывая широкий общественный резонанс, расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СК России. Следователи намерены выяснить, в каких условиях жили подростки.

Трагедия произошла вечером 23 декабря. 16-летний молодой человек в ходе ссоры нанес не более 30 ножевых ранений своей подруге. Девушка скончалась на месте происшествия. Погибшая была воспитанницей школы олимпийского резерва № 10 "Олимп". Она заняла второе место на первенстве России среди юниоров по плаванию в 2017 году.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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