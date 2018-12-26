"Пойдем до конца": за рэпера Хаски пообещали бороться

Защитники не согласны с решением суда

Решение Краснодарского краевого суда оставить в силе приговор о признании рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного под псевдонимом Хаски, хулиганом возмутило адвоката музыканта Алексея Аванесяна. "Инстанция считает, что рэпер справедливо отсидел трое суток", - заявил защитник.

Однако представители Хаски убеждены, что в действиях музыканта нет состава правонарушения и хулиганства он не совершал. "Дмитрий просто борется за свое честное имя, и мы пойдем до конца — до высших инстанций", - отметил адвокат в беседе с URA.Ru.

Рэпера задержали 21 ноября в Краснодаре. Певец после срыва концерта залез на крышу чужого автомобиля и исполнил песню.