New Horizons зафиксировал аномалию в поясе Койпера

Зонд New Horizons 1 января 2019 года должен достичь карликовой планеты Ультима Туле, имеющеq научное название 2014 MU69. Пока аппарат подлетает к космическому телу, находящемуся в поясе Койпера, на Землю уже приходят первые данные о нем.

Результаты неожиданные, отмечают специалисты. Установлено, что это не сферический объект, а длинное тело или два астероида, вращающиеся вокруг общего центра. Однако объект сияет ровным светом как сферическое тело. Колебаний яркости у него нет, хотя блеск должен периодически меняться.

