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New Horizons зафиксировал аномалию в поясе Койпера

16:38
  • среда
  • 26 декабря 2018

Появились неожиданные данные о самом отдаленном изученном объекте в Солнечной системе

Зонд New Horizons 1 января 2019 года должен достичь карликовой планеты Ультима Туле, имеющеq научное название 2014 MU69. Пока аппарат подлетает к космическому телу, находящемуся в поясе Койпера, на Землю уже приходят первые данные о нем.

Результаты неожиданные, отмечают специалисты. Установлено, что это не сферический объект, а длинное тело или два астероида, вращающиеся вокруг общего центра. Однако объект сияет ровным светом как сферическое тело. Колебаний яркости у него нет, хотя блеск должен периодически меняться. 

По мнению специалистов, возможно, он окружен облаком газа и пыли, наподобие кометной комы, или большим количеством мелких спутников. Однако ее гравитация мала, и непонятно, как именно она способна удерживать их вокруг себя.

Как отметил руководитель миссии Алан Стерн, 1 января зонд подойдет на рекордно малое расстояние к карликовой планете – примерно 3500 километров. Об этом говорится на сайте Space.com. Он напомнил, что предварительные наблюдения за Ультимой Туле так и не дали ученым точного ответа на вопрос, чем объект на самом деле является. Он добавил, что последние снимки планеты и ее окрестностей говорят о том, что рядом с ней вряд ли есть кольца из пыли, или большая армия астероидов.

Ультима Туле находится от Солнца на расстоянии более 43 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна 149 600 тысячам километров). Она станет самым отдаленным изучаемым объектом в Солнечной системе. Первые данные зонд сможет отправить в ночь с 1 на 2 января. Однако полностью обработать все результаты наблюдений исследователи смогут в течение полутора лет.

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