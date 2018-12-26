США вынуждают Украину напасть на Россию

"Война" должна произойти через шесть лет

На Украине в настоящий момент готовится "вполне полноценная армия" (от 200 тысяч до миллиона человек) для проведения сухопутных операций против России. Об этом в эфире программы "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр" рассказал крымский журналист Константин Кнырик.

По его словам, нынешняя ситуация вполне устраивает Вашингтон. "Они благодаря мелким и дешевым процессам способны устроить провокацию, на которой дальше будут накачивать информационное пространство. Они готовят войну с Россией намного позже, где-то к 2024 году. Вот эти мелкие системные постоянные провокации нужны для накачки информационного пространства", - сказал он.

25 ноября в Керченском проливе украинские моряки устроили провокацию и были задержаны российскими пограничниками. После этого США "в качестве дополнительной помощи" передала Киеву 10 миллионов долларов.

Ситуацию близ Керчи Петр Порошенко использовал в качестве предлога для введения военного положения. В эфире американского телеканала Fox News украинский лидер охарактеризовал инцидент как "акт агрессии" и заявил о начале "войны" с Россией.