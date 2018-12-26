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Порошенко сообщил, когда Украина вступит в ЕС и НАТО

15:48
  • среда
  • 26 декабря 2018

​Президент призвал Верховную Раду закрепить новый курс страны во втором чтении

Депутаты Верховной Рады Украины ушли на зимние каникулы и вернутся к работе только 15 января. Однако президент страны Петр Порошенко все равно напомнил им о главной задаче для киевских властей на данный момент.

Украинский лидер подчеркнул, что парламент уже в феврале должен поддержать во втором чтении проект изменений в конституцию, чтобы он вступил в силу. "Принятые несколько недель назад поправки в конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в Европейский союз и членство в НАТО - являются частью стратегии по деколонизации и выхода нашего государства из сферы влияния России", - отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

В ноябре Верховная Рада приняла в первом чтении проект изменений в конституцию Украины. Он закрепляет курс страны в ЕС и НАТО. На том заседании присутствовал и Порошенко, который в своём выступлении отметил, что Конституционный суд также дал поправкам "зеленый свет". Суть изменений состоит в том, чтобы прописать в преамбуле к главному документу страны и в ряде статей и положений формулировку о присоединении к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу.

В декабре 2014 года Рада внесла изменения в ряд законов. В частности, Украина отказалась от внеблокового статуса. А в июне 2016-го были приняты дополнительные изменения. Они определяют вступление страны в НАТО целью внешней политики Киева. Кроме того, Украина к 2020 году должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами государств-членов альянса.

Ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер отметил, что НАТО не готово расширяться за счёт Украины. Также альянс не готов принять ее в свои члены.

Между тем, один из возможных кандидатов в президенты Украины комик Владимир Зеленский заявил, что способен договориться с НАТО. При этом он считает, что условия для вступления в альянс на Украине пока не созданы.

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