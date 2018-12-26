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Выборам быть: на Украине отменили военное положение

15:49
  • среда
  • 26 декабря 2018

Порошенко не захотел лишать граждан избирательного права

Президент Украины Петр Порошенко проанализировал ситуацию в сфере безопасности и решил не продлевать срок военного положения. Его официально отменили в 14:00 по местному времени.

За 30 дней Украина передислоцировала войска, осуществила поставки нового вооружения, усилила ПВО в восточных областях страны. Кроме того, по словам Порошенко, "порядка на улицах стало больше", пишет ТАСС.

Украинский лидер гарантировал, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, как и было запланировано ранее. Украинские граждане имеют право избирать и быть избранными, подчеркнул Порошенко.

26 октября Киев ввел военное положение в десяти областях страны (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней после того как Россия задержала в Керченском проливе три корабля ВМС Украины. Режим предусматривал ограничение прав и свобод, в том числе на участие в выборах.

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