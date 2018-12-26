Москвичка ослепла на приеме у косметолога

Жительница столицы пришла в частную клинику неофициально и поплатилась

Жительница Москвы частично потеряла зрение после того, как посетила частного косметолога. Во время процедуры врач вколол ей филлеры, после чего пациентка перестала видеть одним глазом. Как позже выяснилось, произошла закупорка глазной артерии.

По факту инцидента в Москве началась доследственная проверка. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова, будет дана правовая оценка всем действиям сотрудников данной клиники.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - приводит ее слова АГН "Москва".

Пока непонятно, будет ли требовать пострадавшая от врача возместить ей ущерб здоровью – к специалисту она обратилась неофициально.