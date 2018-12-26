Собянин назвал главные события 2018 года

Мэр Москвы считает год рекордным

Сергей Собянин озвучил самые важные и знаковые события 2018 года. Выборы мэра столицы стали для него главным экзаменом в жизни, сообщил он ТВЦ.ru.



"Замечательный, рекордный год. Во-первых, замечательно то, что я прошел через выборы мэра Москвы. Этот год собрал столько рекордов, что хватило бы и на целую Книгу рекордов Гиннесса – и по стройкам, и по показателям, и по качеству, и по иностранным гостям. Все ждали, когда закончатся стройки, но потом оказалось, что город изменился. Оценили облик столицы и туристы, да и мы сами стали больше замечать происходящие перемены. Это стимул, который заряжает", – отметил Собянин.



По словам мэра, в 2018 году введено в эксплуатацию 33 километра новых линий метро, открыто 2 депо. На карте столичной подземки появилось 17 новых станций.

Кроме этого, построено 127 километров дорог, 55 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов. В рамках программы реновации московские строители обеспечили появление 200 тысяч квадратных метров жилья.

Портал "Наш город" Собянин сравнил с Дедом Морозом, потому что он оперативно решает большинство проблем москвичей. "Дед Мороз: он - бах, и сам все решает на Новый год. Такой «Дед Мороз» создан, он называется «Наш город», где 90% всех проблем, с которыми человек сталкивается реально - неубранный подъезд, лампочка не горит, яма на дороге, плохо автобус ходит, плохо с тобой обошлись в поликлинике, и так далее, и тому подобное, - 90% огромного количества бытовых проблем аккумулируется на портале, и большая часть очень быстро решается. Это своего рода сказка, Дед Мороз, но тем не менее такая система выстроена и действует неплохо», - отметил мэр.



Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года. Он набрал более 70% голосов. Явка составила 30,96%, всего в голосовании приняли участие свыше 2 миллионов избирателей.