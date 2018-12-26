Глушаковым занялись сотрудники ФСБ

Футболист мог дать взятку полиции

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заинтересовал Федеральную службу безопасности России. У сотрудников ФСБ есть доказательства того, что футболист давал взятку полицейским.

Заявление в Центральный аппарат ФСБ написали представители супруги Глушакова Дарьи. По их утверждениям, он за деньги просил сотрудников полиции не возбуждать на него уголовное дело. Также юристы предоставили аудиозаписи признания самого игрока в содеянном.

В ближайшее время на допрос будет вызвано доверенное лицо Глушакова. У ФСБ есть его данные, передает Telegram-канал Mash.

Между тем, адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин заявил, что футболист перед началом бракоразводного процесса вывел со счета более 170 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Это произошло 6 и 7 августа. Также игрок переоформил дом на свою маму.

17 декабря футболист "Спартака" дал показания на допросе, устроенном полицией. Туда его вызвали из-за информации об угрозах, которые якобы исходят с его стороны в адрес жены. Он заявил, что действительно угрожал Дарье в порыве злости, узнав о ее изменах. Однако капитан "красно-белых" отметил, что те слова были сказаны на эмоциях и не нужно воспринимать их всерьез. Также он опроверг заявления супруги о том, что он ее бил. По его словам, она сама все подстроила, чтобы подготовиться к суду. До этого Глушаков обвинил Дарью в мошенничестве.

Сейчас Денис и его супруга находится в бракоразводном процессе. В октябре Никулинский суд столицы арестовал счета футболиста. 19 октября было вынесено решение, согласно которому он должен перечислять на содержание детей треть своего дохода. Следующее заседание суда по делу о разделе имущества Глушаковых состоится 30 января 2019 года.