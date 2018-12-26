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Запуск гиперзвукового "Авангарда" попал на видео

17:35
  • среда
  • 26 декабря 2018

Приказ о запуске отдал лично Владимир Путин

Минобороны показало видео запуска ракеты комплекса "Авангард" с полигона в Оренбургской области. Об этом сообщает ТВЦ.ru. Ракета оснащена гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

За запуском из Национального центра управления обороной наблюдал Владимир Путин. Президент лично отдал приказ начать испытания. На записи видно, как ракета выходит из шахта, а затем набирает высоту. В Минобороны затем рассказали, что крылатый блок в ходе полета совершил "вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование".

В назначенное время заряд поразил условную цель на боевом поле полигона Кура в Камчатском крае.

Первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в 2019 году. Ракета способна преодолевать значительные расстояния на сверхзвуковой скорости.

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Запуск ракеты комплекса "Авангард"
Запуск ракеты комплекса "Авангард"
Запуск ракеты комплекса "Авангард"
Запуск ракеты комплекса "Авангард"
Запуск ракеты комплекса "Авангард"
Запуск ракеты комплекса "Авангард"
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