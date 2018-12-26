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Путин: Россия не будет изолироваться

17:42
  • среда
  • 26 декабря 2018

Россия открыта для международного сотрудничества, отметил президент

Россия не намерена впадать в изоляционизм и возводить барьеры для международного сотрудничества. Об этом президент Владимир Путин рассказал на встрече с представителями российских деловых кругов - главами частных и государственных компаний, руководителями банков и  объединений предпринимателей. Он пообещал подержать отечественных экспортеров – прежде всего, в несырьевом экспорте.

"В целом поддержка отечественного бизнеса, наращивание его возможностей - одна из важнейших задач, особенно сегодня, когда российские компании сталкиваются с определенными внешними ограничениями", - заявил глава государства.

Путин обратил внимание на процесс перехода промышленности на более передовые технологии, что должно позитивно сказаться на состоянии окружающей среды, передает ТАСС.

Во время большой пресс-конференции российский лидер указал на плюсы санкций для России – они "заставили нас включить мозги". По словам Путина, наша экономика адаптировалась к внешним ограничениям.

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