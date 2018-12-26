Пригожин нанес Собчак неожиданный удар

Светскую львицу публично осудили

Словесная перепалка в соцсетях Ксении Собчак и Сергея Шнурова вызвала бурю негатива. Артистов упрекнули в использовании нецензурной брани на публике.

Внимание на проблему обратили не только рядовые пользователи, но и коллеги Собчак и Шнурова. Звезды припомнили неоправданное использование ненормативной лексики в песнях и фильмах. К примеру, многим не понравились последние клипы с участием Филиппа Киркорова. Было высказано предложение ввести для публичных персон санкции за мат в соцсетях. Такого удара ругнувшаяся с горяча Собчак не ожидала.

"Прискорбно наблюдать за тем, что происходит в социальных сетях известных людей. Уже давно пора законодательно признать социальные сети публичных персон с миллионами подписчиков общественным местом и распространить на них административные штрафы за мат", - высказался в беседе с ТВЦ.ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

По словам эксперта, его инициатива уже получила поддержку медиаперсон. "Недавно я был на телевизионном эфире, на котором обсуждался мат в публичном пространстве. Там Иосиф Пригожин предложил ввести штрафы за мат со сцены в сумме от миллиона рублей и выше. Я согласен, что стоит принять такой закон, но разве аккаунты в социальных сетях не являются по сути той же сценой для артистов, той же площадкой для их высказывания. Поэтому и за мат в них должны быть миллионные штрафы. Ведете за собой миллионы, будьте добры отвечать за свои высказывания по всей строгости закона кратно количеству подписчиков. В этом плане Шнуров и Собчак являются яркими примерами людей из-за которых необходимо законодательно ввести подобную ответственность. Их аккаунты просто пестрят матом, а ведь их читают дети и подростки", - отметил Манукян.

Напомним, что о нецензурной брани в творчестве современных артистов высказался и Владимир Путин. "Это часть нашего языка, но вопрос только - как это использовать", - заявил президент, отметив, что "относиться к этому нужно очень осторожно".