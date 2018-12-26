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Завистливая Медведева призналась в предательствах

18:05
  • среда
  • 26 декабря 2018

Спортсменка не назвала имен

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что завидовала своим коллегам и даже подставляла их. Из-за этого, она считает себя плохим человеком.

"Подставляли ли меня коллеги? Да. И я сама тоже подставляла. Уже не помню, кого именно и как, но это было. Было и такое, что я завидовала своим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек. Засыпала ли стекло в коньки? Ну нет, в фигурном катании такого уже давно нет", – сказала Медведева в эфире Love Radio.

Кроме того, в ходе интервью она честно рассказала, что ела по ночам в кровати, рвала костюмы на выступлениях, а также гуглила сама себя.

Наконец, она открыла секреты личной жизни, отвечая на вопрос о том, нравился ли ей мужчина старше нее. "Да. Но кто это был – не имеет значения", – заявила спортсменка.

Евгении Медведевой 19 лет. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года и двукратной чемпионкой мира.

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