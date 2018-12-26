"Как отомстить мужчине рыбе": самые странные запросы в Яндексе

Запросы порой поражают своей парадоксальностью

"Яндекс" поделился самыми загадочными поисковыми запросами пользователей в сети. Имена авторов компания предпочла скрыть.

"Мы делаем исследования по данным разных сервисов "Яндекса", но чаще всего – по данным "Поиска". Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. Наши данные – обезличенные, мы не знаем, кто задаёт эти запросы, а значит, не можем нарушить анонимность их авторов. Поэтому мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми", – сообщается на сайте компании.

В уходящем году россиян интересовал уход за домашними животными – "как правильно вести инстаграм кота", "как вернуть себе расположение кота", "как посветить день коту чтобы ему понравилось", "как развеселить самую грустную собаку", "зачем человеку кот", "могу ли я пожалеть что завела чихуахуа", "привезли черепаху и кот теперь как бешаный выбегает с качегарки", "как вывести кота из севастополя в париж" (здесь и далее орфография авторов сохранены, - прим. редакции).

Также пользователей заинтересовали человеческие конечности – "нога акинфеева обои", "мстители война без конечностей", "нога Ибрагимовича фото бесплатно голая".

Помимо прочего, россияне интересовались мистическими силами – "почему мои проклятия не действует", "кому молиться чтобы все успеть", "как отомстить мужчине рыбе".

Пользователи задавали и другие вопросы – "сколько голов у Федора Смолова", "ровные места в Сочи для проживания", "как сделать как будто на снимке перелом", "куда сходить где нет людей", "что можно сказать вместо ага" и другие.