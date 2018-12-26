"Позорный пшик": Запад не оценил мучений испуганного Порошенко

Вся история с военным положением на Украине напоминает фарс

Мучительно выдуманное украинским президентом Петром Порошенко военное положение в стране, которое он использовал, чтобы удержать власть, завершилось "позорным пшиком". Об этом рассказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По его словам, Порошенко из-за страха потерять власть может устроить "что-то совершенно вопиющее". "Все более очевидно, что неадекватность и непредсказуемость нынешнего украинского руководителя даже для его заокеанских покровителей становится все большим фактором риска", - приводит слова депутата РИА Новости.

Военное положение на Украине официально отменили в 14:00 по местному времени. Порошенко решил его не продлевать. Украинский лидер гарантировал, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, как и было запланировано ранее.