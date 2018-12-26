Путин поставил правительству сверхзадачу на ближайшие пять лет

Президент напомнил, какие первоочередные задачи стоят перед кабмином

Об успешном испытании ракетного комплекса, а также о дальнейших перспективах этого вида вооружения президент рассказал на традиционной предновогодней встрече с членами правительства. Владимир Путин поздравил министров с наступающими праздниками и особо поблагодарил кабмин за активную работу над реализацией майского указа главы государства. Речь о 12 национальных проектов. И их реализацией правительство займется со следующего года - ведь вся подготовительная работа уже проведена.

О завершающем испытании системы "Авангард" Владимир Путин рассказал членам правительства. Предновогодняя встреча с кабмином стала уже традиционной. На этот раз президент поздравил министров не только с наступающим праздником, но и с появлением в стране нового вооружения.

"Подтверждены все тактико-технические данные. Испытание прошло, повторяю, успешно. Со следующего года, в 2019 году, на вооружение российской армии поступит новая межконтинентальная стратегическая система "Авангард". Будет развёрнут первый полк в ракетных войсках стратегического назначения. Это большое событие и в жизни Вооружённых Сил, но, пожалуй, и в жизни страны. У России появился новый вид стратегического оружия", - сказал глава государства.

Владимир Путин, впрочем, отметил, что основная тематика работы правительства — гражданская. Без ее развития не будет успехов и в военной отрасли. Президент поблагодарил обновленный после выборов главы государства кабинет министров за оперативное включение в работу. Главное в ближайшей пятилетке - реализация 12 национальных проектов, разработанных на основе майского указа. Правительство уже в сентябре детализировало поставленные президентом цели.

"Они конкретизированы, выработаны способы, определены ресурсы для достижения целей национального прорыва и развития по важнейшим направлениям, таким как здравоохранение, образование, наука, новейшие технологии. Понятно, мы много раз об этом говорили, но не лишним будет ещё раз напомнить, что все мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы вместе с региональными командами реализовать все намеченные цели, добиться всех поставленных целей, решить все задачи", - указал Путин.

Президент подчеркнул: добиваться успеха нужно в тесной работе с региональными властями и поблагодарил главу правительства за личный вклад в разработку нацпроектов. Их реализацию Дмитрий Медведев также взял под свой контроль и поставил перед министрами задачу — заниматься выполнением поставленных целей не из высоких московских кабинетов, а лично участвовать в мероприятиях на местах, работать, что называется "на земле".

Активная фаза выполнения национальных проектов начнется через несколько дней - сразу после Нового года. Дмитрий Медведев попросил всех глав субъектов Федерации быть постоянно на связи.

"Очень рассчитываю на то, что нам вместе удастся эту работу поставить на нужный профессиональный уровень, и все мы будем работать как единая команда, добиваясь нужных для наших граждан результатов, которые они должны почувствовать, как я уже тоже говорил неоднократно, не на бумаге, а в своей текущей жизни, чувствуя, понимая, что она меняется к лучшему", - подчеркнул президент.

Владимир Путин еще раз поздравил кабинет министров с наступающим Новым годом и пожелал ему успешной работы. Дмитрий Медведев тоже поздравил президента и отметил, что правительство, несмотря на праздники, не должно расслабляться и будет следить за ситуацией в стране.

Александр Огородников, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".