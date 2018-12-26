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Путин призвал бизнес подключиться к нацпроектам

20:14
  • среда
  • 26 декабря 2018

Президент России видит большую роль крупного бизнеса в реализации нацпроектов

Владимир Путин в среду провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями российского бизнес-сообщества - главами частных и государственных компаний, руководителями банков и объединений предпринимателей, передает "ТВ Центр".

Президент назвал поддержку бизнеса в России одной из важнейших задач в условиях, когда страна сталкивается с внешними ограничениями, а под политическими предлогами происходит устранение экономических конкурентов и передел рынков. Ответом на эти шаги должно стать повышение глобальной конкурентоспособности российской экономики. А для этого нужно серьезно ускорить темпы развития промышленности, укрепить собственную научную, технологическую базу, содействовать локализации производств и освоению российскими компаниями новых рынков как внутри страны, так и за ее границами. Владимир Путин определил приоритетные направления сотрудничества государства с бизнесом, которому отводится важная роль в реализации национальных проектов.

"Какие направления для сотрудничества считаю приоритетными? Прежде всего, это повышение производительности труда. Обновление производств за счёт современных, более эффективных технологий – важнейшая задача. А также подготовка профессиональных кадров. Ещё один приоритет - это экологическое благополучие граждан. У нас уже запущен переход промышленности на лучшие и доступные технологии. Нашим ведущим компаниям хочу также предложить следующую инициативу. Принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, более экологичного топлива, особенно в индустриальных центрах России", - отметил Путин.

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