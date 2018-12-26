Южнокорейский госпиталь "Бундан" откроет клинику в Сколкове

"Бундан" известен во всём мире как один из лучших медицинских центров

Филиал южнокорейского госпиталя "Бундан" Сеульского Национального университета откроется в Сколкове и станет участникам Международного медицинского кластера. Соответствующее соглашение было подписано в среду. Церемонии прошла в белом зале мэрии Москвы в присутствии Сергея Собянина.

Фонд Международного медицинского кластера продолжает привлекать в Сколково зарубежные клиники и российских инвесторов. Желание принять участие в проекте уже выразили 25 иностранных медцентров. Возведение южнокорейской клиники начнётся в следующем году и по планам завершится в 2022-м.

В госпитале планируют лечить онкологические заболевания и болезни сердца. В "Бундане" также будут работать отделения травматологии и ортопедии. Пациенты смогут пройти лечение, реабилитацию и обследование по стандартам, принятым в Корее. Клиника рассчитана на прием 26 тысяч больных ежегодно. Особое внимание в медцентре будут уделять научной и образовательной деятельности.