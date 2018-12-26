ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Южнокорейский госпиталь "Бундан" откроет клинику в Сколкове

20:10
  • среда
  • 26 декабря 2018

"Бундан" известен во всём мире как один из лучших медицинских центров

Филиал южнокорейского госпиталя "Бундан" Сеульского Национального университета откроется в Сколкове и станет участникам Международного медицинского кластера. Соответствующее соглашение было подписано в среду. Церемонии прошла в белом зале мэрии Москвы в присутствии Сергея Собянина.

Фонд Международного медицинского кластера продолжает привлекать в Сколково зарубежные клиники и российских инвесторов. Желание принять участие в проекте  уже выразили 25 иностранных медцентров. Возведение южнокорейской клиники начнётся в следующем году и по планам завершится в 2022-м.

В госпитале планируют лечить онкологические заболевания и болезни сердца. В "Бундане" также будут работать отделения травматологии и ортопедии. Пациенты смогут пройти лечение, реабилитацию и обследование по стандартам, принятым в Корее. Клиника рассчитана на прием 26 тысяч больных ежегодно. Особое внимание в медцентре будут уделять научной и образовательной деятельности.

Главное сегодня
Хирург проводят операцию
Хирург проводят операцию
Сергей Собянин на подписании соглашения между Фондом международного медицинского кластера и госпиталем Бундан
Сергей Собянин на подписании соглашения между Фондом международного медицинского кластера и госпиталем Бундан
Медкластер в Сколково
Медкластер в Сколково
Подписание соглашения между Фондом международного медицинского кластера и госпиталем Бундан
Подписание соглашения между Фондом международного медицинского кластера и госпиталем Бундан
Медкластер в Сколково
Медкластер в Сколково
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.