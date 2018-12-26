Полицейские устроили новогодний флешмоб во "Внуково"

Оркестр МВД исполнил попурри из всеми любимых новогодних песен

Пассажиры аэропорта "Внуково" в среду были удивлены неожиданному появлению большого количества полицейских в одном из терминалов. Но первое напряжение тут же сменилось улыбками. В руках у стражей порядка не оружие, а музыкальные инструменты, передает "ТВ Центр".

Оркестранты культурного центра Главного управления МВД по Москве заполонили эскалаторы, подтягивались со всех сторон в фойе и быстро образовали "оркестр на марше". Люди с удовольствием снимали импровизацию на телефоны и подпевали музыкантам, которые сыграли попурри на популярные новогодние мелодии. А завершали мини-концерт танцами.