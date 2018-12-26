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Полицейские устроили новогодний флешмоб во "Внуково"

20:37
  • среда
  • 26 декабря 2018

Оркестр МВД исполнил попурри из всеми любимых новогодних песен

Пассажиры аэропорта "Внуково" в среду были удивлены неожиданному появлению большого количества полицейских в одном из терминалов. Но первое напряжение тут же сменилось улыбками. В руках у стражей порядка не оружие, а музыкальные инструменты, передает "ТВ Центр".

Оркестранты культурного центра Главного управления МВД по Москве заполонили эскалаторы, подтягивались со всех сторон в фойе и быстро образовали "оркестр на марше". Люди с удовольствием снимали импровизацию на телефоны и подпевали музыкантам, которые сыграли попурри на популярные новогодние мелодии. А завершали мини-концерт танцами.

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Оркестр МВД играет в аэропорту
Оркестр МВД играет в аэропорту
Оркестр МВД играет в аэропорту
Оркестр МВД играет в аэропорту
Зрители снимают на телефон
Зрители снимают на телефон
Оркестр МВД играет в аэропорту
Оркестр МВД играет в аэропорту
Оркестр МВД играет в аэропорту
Оркестр МВД играет в аэропорту
Оркестр МВД играет в аэропорту
Оркестр МВД играет в аэропорту
Оркестр МВД играет в аэропорту
Оркестр МВД играет в аэропорту
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