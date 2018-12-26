Лучшие школьники России оценили президентскую Кремлевскую елку

На самой главной сцене - новогодняя феерия с практически философским названием "Тайна планеты Земля"

Главная ёлка страны прошла в среду в Кремле. На новогодний праздник в Москву приехали более пяти тысяч детей из разных регионов России, а также из Абхазии и Южной Осетии. Традиционно приглашения получили лучшие ученики, победители олимпиад и конкурсов, а также ребята, которые совершили героические поступки. Для гостей торжества подготовили большую развлекательную программу на Соборной площади и представление - сказочный спектакль "Тайны планеты Земля".

Подробнее – в репортаже Екатерины Гоголевой.