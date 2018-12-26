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НОВОСТИ

Лучшие школьники России оценили президентскую Кремлевскую елку

20:47
  • среда
  • 26 декабря 2018

На самой главной сцене - новогодняя феерия с практически философским названием "Тайна планеты Земля"

Главная ёлка страны прошла в среду в Кремле. На новогодний праздник в Москву приехали более пяти тысяч детей из разных регионов России, а также из Абхазии и Южной Осетии. Традиционно приглашения получили лучшие ученики, победители олимпиад и конкурсов, а также ребята, которые совершили героические поступки. Для гостей торжества подготовили большую развлекательную программу на Соборной площади и представление - сказочный спектакль "Тайны планеты Земля".

Подробнее – в репортаже Екатерины Гоголевой.

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Кремлевская елка
Кремлевская елка
Дед Мороз на Кремлевской елке
Дед Мороз на Кремлевской елке
Дети на Кремлевской елке
Дети на Кремлевской елке
Дети на Кремлевской елке
Дети на Кремлевской елке
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