Самолет с пассажирами недолго летал после вылета из "Внуково"

Многие надолго запомнят этот полет

Самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Иркутска в Москву, приземлился во "Внуково" вместо "Домодедово". Однако в аэропорту, указанному на билетах, пассажиры все равно оказались. Причем, довольно быстро.

Как сообщил один из пассажиров в соцсетях, самолет был заправлен, и после этого уже полетел в "Домодедово". "Только по-настоящему крутые ребята летают по Москве самолётом", - шутит в Facebook Ярослав Ширшиков. Также он опубликовал фото с билетом. На нем виден маршрут: "Внуково" (Москва) - "Домодедово" (Москва). В результате борт действительно вылетел из "Внуково" в "Домодедово". До пункта назначения самолет добрался за 21 минуту, передает "ТурДом".

Вероятной причиной того, что самолет приземлился во "Внуково", стали неблагоприятные погодные условия. Из-за обильного снегопада снега и тумана с утра 26 декабря некоторые из прилетающих самолетов в "Домодедово", были перенаправлены в "Шереметьево" и "Внуково". Часть воздушных судов даже полетела в Нижний Новгород и Ярославль.