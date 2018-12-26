Трамп оказался злостным уклонистом

Нынешнему президенту США помогли "откосить" от войны во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп не служил в армии благодаря помощи врача-ортопеда Ларри Браунстайна. 50 лет назад он поставил нынешнему американскому лидеру диагноз "костные шпоры".

По словам дочери медика Элиизы Браунстайн, этот диагноз позволил Трампу избежать призыва в армию и не оказаться во Вьетнаме во время войны. Браунстайн-старший сделал это в качестве одолжения отцу нынешнего президента США - Фреду Трампу. Ему принадлежало здание, где работал врач.

По словам 56-летней Браунстайн, ее отец после этой "услуги" мог в любой момент позвонить Фреду Трампу, если в здании что-то произошло. Тот "мгновенно принимал меры", сообщает New York Times.

Согласно данным из официальных источников, Дональд Трамп с 13 лет был кадетом Нью-Йоркской военной академии. Тем не менее, в армию он не пошел – кроме медицинской отсрочки помогли четыре студенческих.