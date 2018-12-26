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Путин оценил испытания ракетного комплекса "Авангард"

22:07
  • среда
  • 26 декабря 2018

Владимир Путин в среду лично присутствовал в национальном центре управления обороной России

Министерство обороны успешно провело летные испытания новейшего оружия - ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. За пуском в Национальном центре управления обороной наблюдал Владимир Путин. Президент назвал разработку этой системы большим событием в деле обеспечения безопасности страны. Возможности "Авангарда" позволяют обходить все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. В следующем году новейший комплекс начнет поступать на вооружение армии и флота.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева.

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Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Владимир Путин в Национальном центре управления обороной РФ
Владимир Путин в Национальном центре управления обороной РФ
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Наблюдение за пуском ракеты комплекса "Авангард" из Национального центра управления обороной
Наблюдение за пуском ракеты комплекса "Авангард" из Национального центра управления обороной
Ракетный комплекс
Ракетный комплекс
Владимир Путин рассказывает о ракетном комплексе "Авангард" во время ежегодного послания Федеральному Собранию
Владимир Путин рассказывает о ракетном комплексе "Авангард" во время ежегодного послания Федеральному Собранию
Владимир Путин рассказывает о ракетном комплексе "Авангард" во время ежегодного послания Федеральному Собранию
Владимир Путин рассказывает о ракетном комплексе "Авангард" во время ежегодного послания Федеральному Собранию
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Пуск ракеты комплекса "Авангард"
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