Путин оценил испытания ракетного комплекса "Авангард"

Владимир Путин в среду лично присутствовал в национальном центре управления обороной России

Министерство обороны успешно провело летные испытания новейшего оружия - ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. За пуском в Национальном центре управления обороной наблюдал Владимир Путин. Президент назвал разработку этой системы большим событием в деле обеспечения безопасности страны. Возможности "Авангарда" позволяют обходить все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. В следующем году новейший комплекс начнет поступать на вооружение армии и флота.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева.