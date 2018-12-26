ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Крымского моста поставили кормушки для птиц

22:41
  • среда
  • 26 декабря 2018

Особое внимание местных экологов уделяется редким и охраняемым видам

Лебеди, утки, цапли, чайки, бакланы - это обычные гости в зимнем Крыму. Многие виды зимуют на мелководных водоёмах острова Тузла и озера у Тузлинской косы - в районе Керченского пролива. Одной из программ проекта Крымского моста является зимняя подкормка пернатых.

"Многие птицы зимой летят на юг": эта фраза хорошо знакома всем с детства. Но те из нас, кто, став взрослым, не выбрал профессию орнитолога, вряд ли часто задумываются, куда именно берут курс пернатые. А многие из них летят в Крым. Лебеди, утки, цапли, чайки и бакланы зимуют на мелководных водоёмах острова Тузла и у озера Тузлинской косы. То есть прямо рядом с Крымским мостом. Чистая вода и воздух, а также удобные места, где можно отдохнуть от перелётов и свить гнездо - сотни стай размещаются в этих краях зимой. Однако корма хватает не всем, поэтому для пернатых устанавливают кормушки. 

Когда перед инженерами только поставили задачу построить грандиозный мост в Крым, отдельный список требований составили экологи: ни во время стройки, ни после запуска движения уникальная флора и фауна не должны была пострадать. Ежемесячно в Керченском проливе учёные берут пробы воды и замеряют уровень шума. В рамках экопрограммы Крымского моста были установлены комплексы многоуровневой очистки стоков, а на трассах, примыкающих к берегам пролива - со стороны Тамани и Керчи - размещены акустические экраны для защиты от шума.

Аппетит у пернатых отменный, поэтому запасы корма приходится пополнять регулярно. Помимо кормушек, экологи устанавливают в местах обитания птиц также плавучие дома - для околоводных и водоплавающих видов. Программа подкормки редких птиц на территориях, прилегающих к Крымскому мосту, действует уже три года. Одна из её главных задач - поддержание видового и численного состава орнитофауны.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Кормушка для птиц
Кормушка для птиц
Лебеди в небе
Лебеди в небе
Крымский мост
Крымский мост
Чайки
Чайки
Крымский мост
Крымский мост
Лебеди в море
Лебеди в море
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.