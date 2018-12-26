У Крымского моста поставили кормушки для птиц

Особое внимание местных экологов уделяется редким и охраняемым видам

Лебеди, утки, цапли, чайки, бакланы - это обычные гости в зимнем Крыму. Многие виды зимуют на мелководных водоёмах острова Тузла и озера у Тузлинской косы - в районе Керченского пролива. Одной из программ проекта Крымского моста является зимняя подкормка пернатых.

"Многие птицы зимой летят на юг": эта фраза хорошо знакома всем с детства. Но те из нас, кто, став взрослым, не выбрал профессию орнитолога, вряд ли часто задумываются, куда именно берут курс пернатые. А многие из них летят в Крым. Лебеди, утки, цапли, чайки и бакланы зимуют на мелководных водоёмах острова Тузла и у озера Тузлинской косы. То есть прямо рядом с Крымским мостом. Чистая вода и воздух, а также удобные места, где можно отдохнуть от перелётов и свить гнездо - сотни стай размещаются в этих краях зимой. Однако корма хватает не всем, поэтому для пернатых устанавливают кормушки.

Когда перед инженерами только поставили задачу построить грандиозный мост в Крым, отдельный список требований составили экологи: ни во время стройки, ни после запуска движения уникальная флора и фауна не должны была пострадать. Ежемесячно в Керченском проливе учёные берут пробы воды и замеряют уровень шума. В рамках экопрограммы Крымского моста были установлены комплексы многоуровневой очистки стоков, а на трассах, примыкающих к берегам пролива - со стороны Тамани и Керчи - размещены акустические экраны для защиты от шума.

Аппетит у пернатых отменный, поэтому запасы корма приходится пополнять регулярно. Помимо кормушек, экологи устанавливают в местах обитания птиц также плавучие дома - для околоводных и водоплавающих видов. Программа подкормки редких птиц на территориях, прилегающих к Крымскому мосту, действует уже три года. Одна из её главных задач - поддержание видового и численного состава орнитофауны.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".