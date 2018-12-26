Украина усилит контроль за россиянами

Пограничники продолжат следить за прибывающими россиянами

Госпогранслужбе Украины рекомендовано продолжить усиленную охрану границы с Россией, а также усилить контроль за россиянами, которые въезжают в страну. Решение принято Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Как заявил секретарь совета Александр Турчинов, в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие украинские силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме, чтобы поддерживать "общественный порядок, защиту прав, свобод и законных интересов украинских граждан", сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Петр Порошенко решил не продлевать срок военного положения. Его официально отменили в 14:00 по местному времени в среду. За прошедшие 30 дней Украина передислоцировала войска, осуществила поставки нового вооружения, а также усилила ПВО в восточных областях страны. Кроме того, украинский лидер гарантировал, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, как и было запланировано. Режим военного положения предусматривал ограничение прав и свобод, в том числе на участие в выборах.

Кроме того, 30 ноября украинские власти запретили российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет въезжать в страну. Пограничники ввели процедуру индивидуального собеседования для всех иностранных граждан, включая россиян, пересекающих границу.