Украина ввела новые санкции против России

Киев не опубликовал список россиян, в отношении которых принято решение ввести санкции

Киевские власти расширили санкции против России. Решение принял Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

В "черном списке" – юридические и физические лица: российские компании, бизнесмены, политики и депутаты, сотрудники силовых структур. Поименного списка попавших под санкций россиян пока нет.

По данным Киева, ограничительные меры связаны с поддержкой агрессивных действий в отношении Украины, отмечает "112.ua".

Накануне премьер России Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции. Под ограничительные меры попали 245 физических и семь юридических лиц.