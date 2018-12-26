ФСБ парализовала работу сети "Красное и Белое"

В офисе и на складах проходят обыски

В сети алкогольных магазинов "Красное и Белое" подтвердили информацию об обысках в компании. Сотрудники ФСБ, Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования и ОМОН пришли на склады и в офис сети.

"По состоянию на 23:00 (21:00 по московскому времени, - прим. ред.) по челябинскому времени 26 декабря 2018 года обыски с изъятием всей документации, на складах и в офисе продолжаются. Работа компании парализована полностью", - заявили в компании.

Также в сети подчеркнули, что обыски идут с 9:00 по московскому времени среды. Основаниями для этих действий стали подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что обыски начались в головном офисе компании, а также на складах алкогольной сети в Челябинске, Москве и Подмосковье.

Владелец компании Сергей Студенников признался, что знает о происходящем. По его словам, примерно два месяца назад налоговая предъявила претензии к его сети в связи с тем, что она оформляет магазины на разные юридические лица, при этом являясь крупным бизнесом, сообщает РБК. После этого ООО "Абсолют", которое входит в ГУ "Красное & Белое", назначили доначисление налогов на сумму почти два миллиарда рублей. Компания решила оспорить решение в суде.