ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кокорина и Мамаева жестоко обманули в СИЗО

22:23
  • среда
  • 26 декабря 2018

Матч Кокорина и Мамаева с администрацией СИЗО не состоится, хотя футболистам его обещали

Футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев не будут играть в футбол в составе команды заключенных в футбольном матче с командой охранников СИЗО "Бутырка".

Как рассказала адвокат Татьяна Стукалова, такого матча даже не планировалось. "Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время", - приводит ее слова АГН "Москва".

Ранее ТВЦ.ru сообщал, что идею провести такой матч одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний. При этом Мамаев рассказал, что он хотел бы взять в команду не только  Кокорина, но и его младшего брата Кирилла.

Футболисты находятся под арестом до 8 февраля по делу о двух драках в центре столицы. Им предъявлены обвинения по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".

Читайте также:
Главное сегодня
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин (слева направо на первом плане)
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин (слева направо на первом плане)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.