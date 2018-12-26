Кокорина и Мамаева жестоко обманули в СИЗО

Матч Кокорина и Мамаева с администрацией СИЗО не состоится, хотя футболистам его обещали

Футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев не будут играть в футбол в составе команды заключенных в футбольном матче с командой охранников СИЗО "Бутырка".

Как рассказала адвокат Татьяна Стукалова, такого матча даже не планировалось. "Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время", - приводит ее слова АГН "Москва".

Ранее ТВЦ.ru сообщал, что идею провести такой матч одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний. При этом Мамаев рассказал, что он хотел бы взять в команду не только Кокорина, но и его младшего брата Кирилла.

Футболисты находятся под арестом до 8 февраля по делу о двух драках в центре столицы. Им предъявлены обвинения по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".