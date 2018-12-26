Трамп с женой на Рождество посетили зону боевых действий

О визите президент США не объявлял

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс сообщила, что президент страны Дональд Трамп нанес визит в Ирак вместе со своей женой Меланьей. Это произошло вечером, 25 декабря. Таким образом, нынешний американский лидер впервые посетил зону боевых действий.

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества", - написала она в своем Twitter.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw — Sarah Sanders (@PressSec) 26 декабря 2018 г.

О намерении прилететь в Республику нигде не объявлялось. В Ираке Трамп заявил, что Вашингтон не будет выводить войска из этой страны. Напротив, Ирак может быть использован как база на случай действий против террористов в Сирии, передает ТАСС.

В Ираке на данный момент находится несколько американских военных баз. Численность контингента на них может превышать пять тысяч человек. Кроме того, агентство Anadolu сообщало, что США решили построить еще две военные базы на западе Республики. Они будут располагаться примерно в 100 километрах от границы с Сирией. Ранее США начали выводить из САР войска, при этом, объявив о победе над террористами запрещенного в России "Исламского государства".