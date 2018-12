Трамп с женой на Рождество посетили зону боевых действий

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс сообщила, что президент страны Дональд Трамп нанес визит в Ирак вместе со своей женой Меланьей. Это произошло вечером, 25 декабря. Таким образом, нынешний американский лидер впервые посетил зону боевых действий.

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества", - написала она в своем Twitter.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw