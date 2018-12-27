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Опубликовано видео старта ракеты "Союз"

08:21
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Запущенные с "Восточного" спутники "Канопус" вывели на орбиту

"Союз-2.1а" успешно стартовал с космодрома "Восточный" в Амурской области. Ракета-носитель была запущена в соответствии с графиком в 05:07 мск.

К настоящему времени разгонный блок "Фрегат" уже вывел на целевую орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус" и 26 иностранных малых космических аппаратов.

Как напоминает "ТВ Центр", нынешний пуск - заключительный по российской программе в уходящем году и четвертый в истории космодрома "Восточный".

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