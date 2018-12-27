Пассажир не смог оплатить проезд и жестоко убил таксиста в Москве

После содеянного преступник отправился искать другое такси

В Москве пассажир зарезал водителя такси, который его подвозил. Инцидент произошел на улице Крымский вал в ночь с 26 на 27 декабря.

Известно, что мужчина ехал с корпоратива. Во время поездки выяснилось, что у него нет с собой денег. Между водителем и пассажироv завязалась ссора, в ходе которой злоумышленник ударил потерпевшего ножом. От полученный ранений тот скончался на месте, передает агентство "Москва".

Преступник сбежал с места преступления. Чуть позже его поймали на Ленинском проспекте, когда он пытался поймать другую машину.