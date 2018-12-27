ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пассажир не смог оплатить проезд и жестоко убил таксиста в Москве

08:22
  • четверг
  • 27 декабря 2018

После содеянного преступник отправился искать другое такси

В Москве пассажир зарезал водителя такси, который его подвозил. Инцидент произошел на улице Крымский вал в ночь с 26 на 27 декабря.

Известно, что мужчина ехал с корпоратива. Во время поездки выяснилось, что у него нет с собой денег. Между водителем и пассажироv завязалась ссора, в ходе которой злоумышленник ударил потерпевшего ножом. От полученный ранений тот скончался на месте, передает агентство "Москва".

Преступник сбежал с места преступления. Чуть позже его поймали на Ленинском проспекте, когда он пытался поймать другую машину.

Читайте также:
Главное сегодня
Водитель такси
Водитель такси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.