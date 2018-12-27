Бутину заморозили в американской тюрьме

Россиянка пожаловалась на холод в одиночной камере

Российские дипломаты навестили Марию Бутину в тюрьме. Она пожаловалась на то, что ее постоянно держат в холоде: в одиночной камере нет отопления, а ночью температура опускается до нуля.

Как отметили в нашем посольстве, в общей сложности россиянка провела в полной изоляции уже больше трёх месяцев. Дипломаты подчеркнули, что, несмотря на тяжелые условия содержания, Бутина держится стойко и не теряет надежду вернуться на Родину, передает "ТВ Центр".

Бутина была арестована в Вашингтоне летом. Ее обвинили в сговоре и работе иностранным агентом без регистрации. Две недели назад россиянка вынужденно пошла на сделку со следствием, признав свою вину по одному из пунктов обвинения. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы или штраф - 250 тысяч долларов.