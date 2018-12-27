Трамп отвез жену на войну

Президент США с женой прибыли в Ирак с необъявленным визитом

Президент Дональд Трамп инспектирует военные объекты США. Ранее он прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии, а накануне впервые посетил Ирак с необъявленным визитом.

Глава Белого дома со своей супругой Меланией побывал на американской военной базе "Аль-Асад", где пообщался с военнослужащими и сделал ряд политических заявлений.

Трамп, в частности, подчеркнул, что не будет сокращать воинский контингент в Ираке, а также не исключил возможности использовать эту страну как площадку для действий в Сирии, сообщает "ТВ Центр".

В настоящий момент на территории Ирака находятся более пяти тысяч американских военнослужащих.